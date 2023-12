Tempus Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmter Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Wenn wir uns den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Tempus ansehen, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit 50 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Tempus derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was bedeutet, dass auch hier Tempus als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Tempus-Aktie ein Durchschnitt von 0,13 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,134 HKD, was einer Abweichung von +3,08 Prozent entspricht. Daher wird auch aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen ähnliche Werte, was dazu führt, dass die Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht wird.

Ein weiterer Aspekt bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. In den vergangenen Monaten zeigte sich die Diskussionsintensität rund um die Tempus-Aktie als üblich aktiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Tempus daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Auch die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen eine überwiegend neutrale Bewertung. Die Kommentare und Wortmeldungen der Anleger lassen darauf schließen, dass hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert besprochen wurden. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt wird Tempus daher in allen analysierten Bereichen als "Neutral" bewertet.