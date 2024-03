Tempur Sealy-Anleger wird’s freuen!

Die Diskussionen über Tempur Sealy in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aus diesem Grund kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Tempur Sealy bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 38,86 Prozent erzielt, was 43,8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -4,44 Prozent, und Tempur Sealy liegt aktuell 43,3 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Aus technischer Sicht erhält die Aktie ebenfalls eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 44,85 USD, während der aktuelle Kurs bei 54,47 USD liegt, was einer Abweichung von +21,45 Prozent entspricht. Die Aktie erhält damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 51,61 USD über dem letzten Schlusskurs (+5,54 Prozent Abweichung), wodurch die Tempur Sealy-Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Fundamental gesehen ist Tempur Sealy im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Haushalts-Gebrauchsgüter) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,94 gehandelt, was einem Abstand von 43 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,28 entspricht. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.