Tempur Sealy Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Aktie von Tempur Sealy wird laut Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet. Das KGV liegt mit 21,58 insgesamt 67 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der 65,75 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Tempur Sealy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 14,46 Prozentpunkte (1,02 % gegenüber 15,49 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu der Einstufung "Gut" führt. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Tempur Sealy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell deutlich über dem Durchschnitt liegt (Unterschied +16,73 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (+1,38 Prozent). Insgesamt wird die Tempur Sealy-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.