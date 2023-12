Tempur Sealy Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Aktienkurs von Tempur Sealy verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von 44,1 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Überrendite von 48,74 Prozent darstellt. Dieser Wert liegt deutlich über dem Durchschnitt (-4,64 Prozent) in diesem Sektor. Auch im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter" zeigt sich Tempur Sealy stark, mit einer Rendite von 45,56 Prozent über dem Durchschnitt von -1,46 Prozent. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,15 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (62,22) liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält Tempur Sealy eine positive "Gut"-Bewertung.

Auch aus charttechnischer Sicht zeigt sich eine positive Entwicklung. Der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage lag bei 40,78 USD, während der letzte Schlusskurs bei 50,57 USD lag, was einem Unterschied von +24,01 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine Überperformance von +24,01 Prozent bzw. +23,73 Prozent, woraus sich eine Gesamtbewertung von "Gut" ergibt.

Die Stimmung der Anleger in Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls positiv, was sich in den Gesprächen der letzten beiden Wochen widerspiegelt. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt kann also festgehalten werden, dass die Aktie von Tempur Sealy auf verschiedenen Ebenen positiv bewertet wird und damit eine gute Performance zeigt.