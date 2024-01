Tempur Sealy Aktie: Reine Nervensache!

Die Stimmung der Anleger bei Tempur Sealy in den Diskussionsforen und in den sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies spiegelt sich in den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen wider, die analysiert wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "neutral" eingestuft wird. Basierend auf der Anlegerstimmung ergibt sich also insgesamt eine "neutral" Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 19,15, was 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushalts-Gebrauchsgüter) von 62 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Tempur Sealy in dieser Hinsicht eine "gut" Bewertung erhält.

Im Vergleich zum Aktienkurs der Branche hat Tempur Sealy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 44,1 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche sind im Durchschnitt um 2,38 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Tempur Sealy im Branchenvergleich eine Outperformance von +41,73 Prozent erreicht hat. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite 10,48 Prozent im letzten Jahr, wobei Tempur Sealy um 33,62 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer "gut" Bewertung in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Tempur Sealy insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "gut" ist und sich aus 4 "gut"-, 1 "neutral"- und 0 "schlecht"-Meinungen zusammensetzt. Es liegen keine Analystenupdates zu Tempur Sealy aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 44 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -13,94 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs von 51,13 USD) gemäß der Meinung der Analysten. Dies führt zu einer "schlecht" Empfehlung. Insgesamt erhält Tempur Sealy für diesen Abschnitt also eine "neutral" Bewertung.