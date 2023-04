Tempur Sealy Aktie: Positives Momentum setzt sich fort!

Die Bewertung von Wertpapieren anhand ihres relativen Stärkeindex (RSI) ist ein häufig eingesetztes Verfahren der technischen Analyse im Finanzmarkt. Mithilfe dieses Indikators werden Auf- und Abwärtsbewegungen des Kurses über einen bestimmten Zeitraum in Bezug zueinander gesetzt. In diesem Kontext haben wir uns mit Tempur Sealy auseinandergesetzt und sowohl den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis analysiert.

Der aktuelle 7-Tage-RSI von Tempur Sealy beläuft sich auf lediglich 26,21 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Eine solche Einschätzung verleiht dem Wertpapier unser “Gut”-Rating.

Im Vergleich dazu zeigt der längerfristige RSI25 ebenfalls einen Überverkauf von Tempur Sealy an (ebenfalls mit einem Wert von 26,21), jedoch nicht in...