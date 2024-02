Tempo Australia Aktie: Das könnte große Probleme geben!

In den letzten Wochen konnte bei Greenhy keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das Anleger-Sentiment zeigt sich ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Greenhy waren weder übermäßig positiv noch negativ. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für das Stimmungsbild und das Anleger-Sentiment.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Greenhy aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Die "Professionelle Dienstleistungen"-Branche weist im Vergleich eine Dividendenrendite von 6,41 auf, was einer Differenz von -6,41 Prozent zur Greenhy-Aktie entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Greenhy-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,01 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 0.009 AUD, was einem Unterschied von -10 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält Greenhy daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen einen Wert von 0,01 AUD auf, wobei der letzte Schlusskurs jeweils um -10 Prozent darunter liegt. Somit erhält Greenhy auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird Greenhy daher in der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.