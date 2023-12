Tempo Australia Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Greenhy-Aktie hat in letzter Zeit eine negative charttechnische Entwicklung gezeigt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,02 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,006 AUD liegt. Das ergibt eine Abweichung von -70 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ähnlich verhält es sich beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 0,01 AUD liegt. Auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit -40 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine negative Entwicklung hin. Mit einem Wert von 100 im RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen wird die Greenhy-Aktie als überkauft eingestuft. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ist mit einem Wert von 80 zu erkennen, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Dementsprechend erhält die Aktie auch auf Basis des RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment zeigt keine klare Tendenz in den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um die Aktien von Greenhy. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über das Unternehmen diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Greenhy. Die Redaktion stuft die Aktie daher ebenfalls als "Neutral" ein. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating auf Basis des Sentiments und des Buzz.