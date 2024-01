Temple & Webster Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen generell positiv gegenüber Temple & Webster eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Temple & Webster daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt für den Schlusskurs der Temple & Webster-Aktie bei 6,02 AUD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 8,86 AUD, was einer positiven Abweichung von 47,18 Prozent entspricht. Daher wird auch aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 7,58 AUD eine positive Abweichung von 16,89 Prozent und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält Temple & Webster somit für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Temple & Webster-Aktie beträgt 40, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 39,43 und zeigt auch hier, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Analyse der RSIs.

In Bezug auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt sich eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls ein "Neutral"-Rating vergeben.

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Analysen eine überwiegend positive Einschätzung für die Temple & Webster-Aktie, sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch aus charttechnischer Sicht.