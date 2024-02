Temple & Webster Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Temple & Webster-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 6,87 AUD, während der aktuelle Kurs bei 11,99 AUD liegt, was einer Abweichung von +74,53 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 9,29 AUD liegt über dem aktuellen Kurs (+29,06 Prozent), was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Das Anleger-Sentiment rund um die Temple & Webster-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An acht Tagen war das Stimmungsbarometer grün, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für Temple & Webster führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Temple & Webster-Aktie momentan überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 20,42 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 19,89 führen zu einer "Gut"-Einstufung für diesen Punkt der Analyse.

Allerdings wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Temple & Webster in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie steht weniger im Fokus der Anleger, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit und einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.