Temple & Webster Aktie: Das ist beeindruckend!

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Temple & Webster derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,78 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (8,63 AUD) um +49,31 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 7,04 AUD zeigt eine Abweichung von +22,59 Prozent, was die Aktie ebenfalls als "Gut"-Wert kennzeichnet. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Temple & Webster überkauft ist, mit einem RSI von 80,46, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 29, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit eine "Gut"-Einstufung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral" vergeben.

In den letzten Wochen gab es bei Temple & Webster eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen. Dies spiegelt sich in einer abnehmenden Aufmerksamkeit über das Unternehmen wider, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Temple & Webster für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Temple & Webster beschäftigt wurde. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also bei der Analyse der Temple & Webster Aktie eine neutrale Bewertung.