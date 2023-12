Temple & Webster Aktie: Das ist die Höhe!

Investoren: Die Diskussionen über Temple & Webster in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren gehäuft. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen in Bezug auf den Wert angesprochen. Aus diesen Informationen ergeben sich Einschätzungen, die das Unternehmen als "Gut" einstufen. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Temple & Webster in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Technische Analyse: Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Temple & Webster-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass dieser aktuell bei 5,67 AUD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 9 AUD (Unterschied +58,73 Prozent), wodurch die Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Gut" bewertet wird. Ebenso zeigt sich ein positives Bild, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet. Auch hier liegt der letzte Schlusskurs von 9 AUD über dem gleitenden Durchschnitt (6,84 AUD) (+31,58 Prozent), wodurch die Temple & Webster-Aktie auch für diesen Wert ein "Gut"-Rating erhält. Somit wird die Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Sentiment und Buzz: In Bezug auf die Diskussionintensität zeigt sich bei Temple & Webster langfristig eine mittlere Aktivität, wodurch diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, sodass das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Relative Strength Index: Zur Beurteilung, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis gesetzt, was den sogenannten Relative Strength Index (RSI) liefert. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis kann die aktuelle Situation beurteilt werden. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 16,49 Punkten, was bedeutet, dass die Temple & Webster-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Ebenso zeigt sich beim RSI25, dass Temple & Webster überverkauft ist (Wert: 22,41), wodurch die Aktie auch für diesen Indikator ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für Temple & Webster anhand dieser Punkte der Analyse.