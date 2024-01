Temple & Webster Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An fünf Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt sechs Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Temple & Webster gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Temple & Webster liegt der RSI7 aktuell bei 65,56 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Temple & Webster überverkauft ist. Somit erhält die Aktie im 25-Tage-RSI ein "Gut"-Rating.

In den vergangenen Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Temple & Webster in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. Über Temple & Webster wurde unwesentlich mehr oder weniger als üblich diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +49,57 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine Abweichung von +21,96 Prozent, wodurch die Temple & Webster-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.