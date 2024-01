Tempestcurity AB Aktie: Das ist die Höhe!

In den sozialen Medien werden sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz über eine Aktie genau beobachtet, um Rückschlüsse auf ihr aktuelles Bild zu ziehen. In den letzten vier Wochen gab es bei Tempest Security keine bedeutenden Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, wodurch das Rating insgesamt auf "Neutral" bleibt.

Ein weiteres wichtiges Signal, das in der technischen Analyse verwendet wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser lag für Tempest Security bei 6,06, was auf eine "Gut"-Einstufung hindeutet. Auch der RSI25, der die Kursentwicklung über 25 Tage betrachtet, liegt mit 20,28 im "Gut"-Bereich. Die Gesamteinschätzung auf dieser Stufe ist daher "Gut".

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Tempest Security von 15,5 SEK eine Entfernung von +9,93 Prozent vom GD200 (14,1 SEK), was ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung über 50 Tage angibt, liegt bei 13,25 SEK, was zu einem Abstand von +16,98 Prozent führt. Insgesamt wird der Kurs der Tempest Security-Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung führt somit zu einer Gesamteinstufung von "Gut".