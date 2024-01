Tempestcurity AB Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative Stärke-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als überverkauft, zwischen 70 und 100 als überkauft und dazwischen als neutral. Der RSI der Tempest Security liegt bei 62,5, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 40,74 und weist ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau hin. Somit ist die Gesamteinschätzung neutral.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Tempest Security mit 15,2 SEK nun um 11,36 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristig positiven Einschätzung führt. Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so liegt die Distanz zum GD200 bei +7,73 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Diskussionen über die Tempest Security in den sozialen Medien zeigen eine neutrale Stimmung und Einschätzungen rund um den Titel. Sowohl positive als auch negative Ausschläge waren in den letzten Tagen kaum zu verzeichnen, was zu einer neutralen Einstufung durch unsere Redaktion führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, das Sentiment und Buzz, zeigt eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Tempest Security. Die Diskussionsintensität war üblich und die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit kann die Aktie insgesamt als neutral eingestuft werden.