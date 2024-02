Kudan Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Für Kudan wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den sozialen Netzwerken wurde in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage festgestellt, wobei an einem Tag positive Themen vorherrschten und an zwei Tagen negative. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf Kudan diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Kudan liegt bei 54,24 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Kudan überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Kudan-Aktie sowohl auf der 200-Tage- als auch auf der 50-Tage-Durchschnittsbasis schlecht bewertet wird, da der letzte Schlusskurs deutlich unter dem Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält Kudan auf Basis der Diskussionstätigkeit, des Anleger-Sentiments, des RSI und der technischen Analyse eine schlechte Bewertung.