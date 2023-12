Tempestcurity AB Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Tempest Security diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. In den letzten Tagen konzentrierte sich der Meinungsmarkt vor allem auf die positiven Themen rund um Tempest Security, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tempest Security-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 14,1 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 15,25 SEK liegt deutlich darüber (Unterschied +8,16 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 13,19 SEK unter dem letzten Schlusskurs (+15,62 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tempest Security-Aktie kurzfristig sowie längerfristig überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wird Tempest Security langfristig eine mittlere Aktivität zugeschrieben, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb auch das langfristige Stimmungsbild insgesamt "Neutral" ausfällt.