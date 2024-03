Tempest Therapeutics Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Tempest Therapeutics dreimal eine gute Bewertung gegeben, während sie keine neutralen oder schlechten Bewertungen abgegeben haben. Langfristig betrachtet erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". In den letzten Monaten wurde die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, wobei 1 Analyst sie positiv bewertete. Das mittlere Kursziel beträgt 18,67 USD, was einer erwarteten Entwicklung von 407,25 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Tempest Therapeutics neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 60,61 und der RSI25 liegt bei 50,31. Beide Werte führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tempest Therapeutics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,49 USD liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 3,68 USD liegt. Dies deutet auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, ergibt sich ein Wert von 4,03 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bezogen auf Tempest Therapeutics langfristig unterdurchschnittlich ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls gering.