Tempest Therapeutics Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die technische Analyse von Tempest Therapeutics zeigt, dass sich die Aktie des Unternehmens in einem stabilen Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 2,06 USD, während der letzte Schlusskurs bei 4,56 USD liegt, was einer Abweichung von +121,36 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 3,84 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tempest Therapeutics basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tempest Therapeutics liegt bei 39,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 43,01, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Tempest Therapeutics eingestellt sind. In den letzten Tagen gab es acht positive und fünf negative Tage, und die neuesten Nachrichten waren hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Tempest Therapeutics daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Tempest Therapeutics aufgrund der technischen Analyse und der Stimmungsanalyse ein insgesamtes Rating von "Gut" bis "Neutral".