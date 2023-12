Tempest Therapeutics Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Tempest Therapeutics-Aktie zeigt, dass das Wertpapier derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Dies basiert auf dem RSI der letzten 7 Tage. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse des RSI somit ein "Gut"-Rating für Tempest Therapeutics.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Tempest Therapeutics eingestellt sind, basierend auf neun positiven und drei negativen Tagen in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Tempest Therapeutics-Aktie derzeit um -0,51 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auf der anderen Seite ist die Aktie jedoch um +98,99 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzungen wurde der Tempest Therapeutics-Aktie in den letzten 12 Monaten zweimal eine "Gut"-Einschätzung und kein "Schlecht"-Rating gegeben, was langfristig zu einer "Gut"-Bewertung von institutioneller Seite führt. Es gibt derzeit keine neuen Analystenupdates zu Tempest Therapeutics, jedoch erwarten die Analysten eine Kursentwicklung von 420,3 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 20,5 USD, was zu einer weiteren "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten eine Stufe von "Gut".