Tempest Therapeutics Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Tempest Therapeutics-Aktie wird anhand verschiedener trendfolgender Indikatoren bewertet. Der gleitende Durchschnitt wird verwendet, um den Auf- oder Abwärtstrend eines Wertpapiers zu bestimmen. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,08 USD, während der letzte Schlusskurs bei 4,4 USD liegt, was einer Abweichung von +111,54 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für das Unternehmen. Ebenso liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 3,81 USD, was einen Schlusskurs von +15,49 Prozent bedeutet und somit auch zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tempest Therapeutics. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten schätzen die Aktie von Tempest Therapeutics langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten erhielt das Unternehmen 2 Mal die Bewertung "Gut" und kein Mal "Neutral" oder "Schlecht". Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates gab, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 20,5 USD, was einer Erwartung von 365,91 Prozent entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Tempest Therapeutics-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 38,27 und der RSI25 für 25 Tage bei 47,83, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.