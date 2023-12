Tempest Therapeutics Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Tempest Therapeutics-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,01 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 3,86 USD liegt, was einer Abweichung von +92,04 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich ein Wert von 3,91 USD, was einer Abweichung von -1,28 Prozent vom aktuellen Kurs entspricht. Auf Basis dieser kurzfristigeren Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Des Weiteren wurde der Relative Strength Index (RSI) für die Tempest Therapeutics-Aktie betrachtet. Der RSI-Wert für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 58,23, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 43, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt eine Einschätzung von "Gut" für die Tempest Therapeutics-Aktie, basierend auf 2 positiven Bewertungen und keinen neutralen oder negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten wird bei 20,5 USD angesiedelt, was eine potenzielle Performance von 431,09 Prozent darstellt und somit zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung ergab die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien, dass die Stimmung in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv war, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Zusammenfassung lässt sich sagen, dass die Tempest Therapeutics-Aktie gemäß der technischen Analyse und der Einschätzung von Analysten eine positive Bewertung erhält, während die Anleger-Stimmung neutral ist.