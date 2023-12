Tempest Therapeutics Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Aktie von Tempest Therapeutics wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Im vergangenen Monat gab es keine Updates seitens der Analysten. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 20,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 398,78 Prozent darstellt und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Tempest Therapeutics liegt bei 9,09, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,21 und ergibt somit eine neutrale Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien für Tempest Therapeutics haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine neutrale Bewertung erhält.

Aus technischer Sicht ergibt die gleitende Durchschnittskurs-Analyse ein durchweg positives Bild, da sowohl der GD200 als auch der GD50 eine deutliche Überperformance der Aktie anzeigen.

Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Aktie von Tempest Therapeutics als "Gut" basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.