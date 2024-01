Tempest Therapeutics Aktie: Kaum zu glauben!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung bezüglich einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich viel über die Aktie von Tempest Therapeutics diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden. Dennoch wurde in den letzten Tagen verstärkt über positive Themen rund um Tempest Therapeutics gesprochen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an. Der RSI für Tempest Therapeutics liegt bei 59,89, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Analysten haben Tempest Therapeutics in den letzten zwölf Monaten mit 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristig positiven Einschätzung führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Durchschnitt bei 20,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 352,54 Prozent bedeutet und daher auch positiv bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tempest Therapeutics-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) positiv bewertet wird, da der letzte Schlusskurs jeweils deutlich über dem Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für die Aktie von Tempest Therapeutics basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem RSI, der Analysteneinschätzung und der technischen Analyse.