Power Of Canada Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die kanadische Versicherungsgesellschaft Power Of Canada hat eine Dividende von 5,51 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,74 % als höher einzustufen ist. Diese Differenz von 2,77 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Power Of Canada Aktie aktuell bei 68,57 liegt, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Auch die RSI-Bewegung über 25 Tage ergibt einen Wert von 52, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt wird die RSI-Bewertung daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9 auf, während der Branchendurchschnitt bei 12,32 liegt. Dies bedeutet, dass die Power Of Canada Aktie unterbewertet ist und daher die Bewertung "Gut" erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor verzeichnete die Aktie von Power Of Canada eine Rendite von 15,89 %, was mehr als 12 % über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Versicherungsbranche erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 13,81 %, wobei die Rendite von Power Of Canada um 2,09 Prozentpunkte höher liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit "Gut" bewertet.