Tempest Therapeutics Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Aktie von Tempest Therapeutics wurde in den letzten zwölf Monaten von Research-Analysten insgesamt positiv bewertet. Von den Analysten erhielt sie 2 Gut-Bewertungen, 0 Neutral-Bewertungen und 0 Schlecht-Bewertungen, was eine insgesamt positive Langzeiteinstufung ergibt. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 20,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 352,54 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 4,53 USD. Die Gesamtbewertung der Analysten für die Aktie von Tempest Therapeutics ist somit positiv.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Ergebnisse. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,16 USD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 4,53 USD liegt (+109,72 Prozent Abweichung), was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 3,76 USD befindet sich mit einem aktuellen Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+20,48 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Tempest Therapeutics somit auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Bewertung an, da er bei 59,89 liegt und somit weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 für die Tempest Therapeutics liegt bei 40, was ebenfalls eine neutrale Situation anzeigt. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt gemischte Meinungen, wobei in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen zu finden sind. In den letzten Tagen wurde jedoch vermehrt über positive Aspekte diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Aktie von Tempest Therapeutics basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.