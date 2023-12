Tempest Therapeutics Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Tempest Therapeutics wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,95 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs mit 4,11 USD um +110,77 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 3,81 USD führt zu einer positiven Einschätzung mit einer Abweichung von +7,87 Prozent, was insgesamt zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tempest Therapeutics diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Neutral" bewertet.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Tempest Therapeutics von Analysten insgesamt mit 2 Gut-, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Bewertung als "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 20,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 398,78 Prozent entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tempest Therapeutics zeigt eine Ausprägung von 9,09, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,21, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung als "Gut" führt.