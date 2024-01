Tempest Mineral Aktie: Das war ja klar …

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung von Stimmungen und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Tempest Minerals wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Tempest Minerals liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung des Wertpapiers.

In den letzten zwei Wochen wurde Tempest Minerals von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher auch eine Einstufung als neutral.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Tempest Minerals-Aktie in den letzten 200 Handelstagen um 20 Prozent abweicht, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einer schlechten Bewertung.

Insgesamt erhält die Tempest Minerals-Aktie daher eine schlechte Bewertung in Bezug auf die Diskussionen und die Stimmungsänderung, eine neutrale Bewertung in Bezug auf den RSI und die Anleger-Stimmung und eine schlechte Bewertung in Bezug auf die technische Analyse.