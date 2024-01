Tempest Mineral Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Tempest Minerals wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,01 AUD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,008 AUD) um -20 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,01 AUD weist eine Abweichung von -20 Prozent auf, weshalb die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen analysiert, zeigt sich bei einem Niveau von 50 eine "Neutral"-Einstufung. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 50 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit wird die Gesamteinschätzung des RSI ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung rund um die Tempest Minerals in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass über Tempest Minerals in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. Allerdings hat die negative Kommunikation in den letzten ein, zwei Tagen zugenommen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Somit ergibt sich auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Tempest Minerals.