Tempest Mineral Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Tempest Minerals liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für Tempest Minerals.

Zusätzlich liefert die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden bei der Bewertung berücksichtigt. Bei Tempest Minerals zeigt sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist dagegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Tempest Minerals.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tempest Minerals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,01 AUD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,008 AUD liegt, also deutlich darunter (-20 Prozent), wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs deutlich darunter (-20 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit wird die Tempest Minerals-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Tempest Minerals eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren dagegen hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Tempest Minerals daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Tempest Minerals von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.