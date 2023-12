Tempest Mineral Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gilt als ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert zwischen 0 und 100. Aktuell weist der RSI von Tempest Minerals eine Ausprägung von 50 auf, was einer neutralen Bewertung entspricht. Für den längeren Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 47,62, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für Tempest Minerals auf Basis des Relative Strength Index.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral eingestellt waren. Positive Themen dominierten an zwei Tagen, während es keine negativen Diskussionen gab. An fünf Tagen war die Stimmung der Anleger ebenfalls neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils neutral. Die Gesamtstimmung in den sozialen Medien führt daher zu einer neutralen Einschätzung für Tempest Minerals.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Kontext zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmung rund um Tempest Minerals. Somit erhält die Aktie auch in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Die technische Analyse fokussiert sich auf trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dabei wird der 50- und 200-Tage-Durchschnitt betrachtet. Für die Tempest Minerals-Aktie liegt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,01 AUD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,008 AUD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine ähnliche Abweichung und führt somit zu einer schlechten Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für Tempest Minerals auf Basis des RSI, der Diskussion in den sozialen Medien und der technischen Analyse.