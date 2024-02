Tempest Mineral Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wesentlicher Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI7) oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI-Wert für Tempest Minerals liegt bei 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 57,14, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Tempest Minerals.

In den sozialen Medien herrschte in den letzten Tagen eine überwiegend negative Stimmung gegenüber Tempest Minerals. Es gab zwei positive und vier negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer neutralen Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Tempest Minerals von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Tempest Minerals wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und somit eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Tempest Minerals in diesem Punkt führt.

Die charttechnische Entwicklung der Tempest Minerals-Aktie wurde ebenfalls analysiert. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,01 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,007 AUD liegt, was einer Abweichung von -30 Prozent entspricht und die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von -30 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Tempest Minerals-Aktie somit im Rahmen der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft.