Tempest Mineral Aktie: Aus und vorbei!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Tempest Minerals untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen rund um Tempest Minerals diskutiert. Daher erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Tempest Minerals zeigt aktuell einen Wert von 60, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 57 deutet darauf hin, dass die Aktie als neutral betrachtet werden muss. Insgesamt erhält die Aktie daher die Einstufung "Neutral" basierend auf dem RSI.

Bei der technischen Analyse der gleitenden Durchschnitte des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage und der letzten 50 Handelstage ergibt sich jeweils eine Abweichung von -20 Prozent. Diese Abweichung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung und die Häufigkeit der Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Sentiment und Buzz um die Aktie wider. In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Kommentare über Tempest Minerals in den sozialen Medien verzeichnet, was zu einem negativen Stimmungsbarometer führt. Dies resultiert in einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass Tempest Minerals nicht wesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating aufgrund des Sentiments und Buzz.