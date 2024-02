Temona Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Das Sentiment und Buzz um die Aktie von Temona lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung liefern interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Insgesamt ergibt sich dabei eine "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Aktieneinschätzung. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Temona im Fokus der Diskussionen, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Temona liegt bei 82,35, was eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,18, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Temona bei 269,7 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 252 JPY erreicht hat. Diese Distanz zum GD200 beträgt -6,56 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 242,92 JPY, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtnote von "Neutral".