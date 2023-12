Temona Aktie: Finger Weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Im Falle von Temona wurde der RSI für die letzten 7 Tage sowie auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 92,86 Punkten, was bedeutet, dass die Temona-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Beim RSI25, der auf 25 Tagen basiert, liegt der Wert bei 76,6, was ebenfalls auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Temona-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 279,51 JPY lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch nur 221 JPY, was einem Unterschied von -20,93 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 243,96 JPY liegt über dem letzten Schlusskurs von 221 JPY, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Temona daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Bereich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz bei Temona festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen rund um Temona auf sozialen Medienplattformen spiegeln eine neutrale Einschätzung und Stimmung wider. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Temona bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.