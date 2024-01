Temenos Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Temenos":

Der Aktienkurs von Temenos verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 46,2 Prozent, was eine Outperformance von +19,36 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche darstellt. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Temenos um 21,52 Prozent höher. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf die Branchenvergleichsperformance.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Temenos einen Wert von 43 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Software" unter dem Durchschnitt liegt und somit auf eine Unterbewertung hindeutet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Temenos zeigen eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit in diesem Punkt die Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien. Obwohl sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Temenos befasste, löst dieser Umstand insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".