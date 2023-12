Temenos Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "Temenos":

Die Temenos befindet sich derzeit in einer guten Position, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 beträgt 69,02 CHF, während der Aktienkurs bei 76,7 CHF liegt, was einer Überperformance von +11,13 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt mit 67,75 CHF um +13,21 Prozent über dem Wert des Aktienkurses, was zu einer insgesamt guten Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein Verhältnis zum Aktienkurs von 1, was eine negative Differenz von -0,57 Prozent im Vergleich zur Branche "Software" darstellt. Aus diesem Grund bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Temenos neutral.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt. Bezüglich der Kommunikationsfrequenz konnten keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden.

Im Branchenvergleich zeigt sich eine Performance von 46,2 Prozent in den letzten 12 Monaten, was einer Outperformance von +16,73 Prozent im Vergleich zur Durchschnittssteigerung ähnlicher Aktien aus der "Software"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors liegt Temenos mit einer Überperformance von 26,58 Prozent gut im Rennen.