Temenos Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Temenos":

Die Technische Analyse der Temenos-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 69,18 CHF liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 77,34 CHF aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +11,8 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 69,08 CHF, was einer Differenz von +11,96 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Temenos-Aktie eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen blieb gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtwert von "Gut" in diesem Bereich.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen gilt die Temenos-Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 43,91 insgesamt 21 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Software" liegt, der bei 55,38 liegt. Gemäß der fundamentalen Analyse erhält die Aktie somit die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich als eher neutral in den vergangenen zwei Wochen. Die überwiegend neutralen Themen, die diskutiert wurden, führen daher zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Temenos-Aktie basierend auf verschiedenen Analysemethoden und Anlegerstimmungen.