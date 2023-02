Temedica verkauft digitales Abnehmprogramm Waya an DiGA-Marktführer aidhere

München (ots) -- Temedica verkauft die gemeinsam mit Roche Diabetes Care und FIDAM entwickelte App "Waya" zur Gewichtsreduktion und Prävention von Typ-2-Diabetes an aidhere, Marktführer im Bereich Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA).- Aidhere erweitert mit Waya sein bestehendes Produktportfolio im Bereich digitaler Therapie und Prävention von Adipositas.- Integration von Waya in das aidhere-Portfolio ermöglicht mehr Menschen mit Übergewicht bei einer Gewichtsreduktion zu unterstützen.Das Health-Insights Unternehmen Temedica verkauft seine in Kooperation mit Roche Diabetes Care entwickelte, zertifizierte Patient:innenbegleiter-App "Waya" an aidhere, den Marktführer für digitale Therapeutika im Bereich der Adipositas-Therapie. Mit seiner App zanadio zählt aidhere zu den relevanten Anbietern Digitaler Gesundheitsanwendungen (DiGA). Durch die Übernahme der Waya-App ermöglicht das Unternehmen neben der Therapie zukünftig auch die App-basierte Prävention von Übergewicht und Diabetes.Gloria Seibert, Gründerin & Chief Executive Officer von Temedica, betont:"Waya ist das Ergebnis einer sehr guten und konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Temedica und Roche Diabetes Care. Als Entwicklungspartner hatten wir uns das gemeinsame Ziel gesetzt, mithilfe der Waya-App Übergewicht und Typ-2-Diabetes zu vermeiden und mögliche Risikofaktoren zu identifizieren. Wir sind stolz, dass Waya in den letzten zwei Jahren tausende Nutzer:innen begleitet hat und die Wirksamkeit von Waya wissenschaftlich belegt werden konnte."Simone Peetz, Head of New Healthcare Solutions von Roche Diabetes Care Deutschland, erläutert:"Mit Waya haben wir die Stärken unterschiedlicher Partner unter einer Vision gebündelt und in vergleichsweise kurzer Zeit gemeinsam einen zertifizierten Abnehmkurs per App umgesetzt. Ich freue mich sehr, dass Waya weiter fortgeführt wird und auch künftig vielen Nutzer:innen wertvolle Unterstützung auf ihrem Weg zum Wunschgewicht bietet."Henrik Emmert, Mitgründer und Geschäftsführer der aidhere GmbH, schließt:"Mit Waya werden wir unser Angebot nun noch stärker ausweiten und künftig neben der Adipositas-Therapie auch App-basierte Unterstützung in der Prävention von Adipositas anbieten. Damit können wir noch mehr Patient:innen eine alltagsnahe und praktische Versorgung bieten."Über Temedica GmbHTemedica ist ein Health Insights-Unternehmen, ansässig in München. Seit 2016 betreibt Temedica das europaweit führende Ökosystem für Real World Insights im Gesundheitsbereich. Temedicas Mission ist es, personalisierte und individuelle Medizin zu ermöglichen und dadurch Patientinnen und Patienten und deren individuelle Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Dies erreicht das Unternehmen durch die Verknüpfung gesundheitsrelevanter Daten aus diversen Quellen, die DSGVO-konform zu wertvollen Erkenntnissen verarbeitet werden.Temedica wird von einem Konsortium renommierter Investoren mit langjähriger Erfahrung in der biopharmazeutischen Industrie unterstützt, darunter die Gründungsinvestoren von BioNTech. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter https://temedica.com/de/.Pressekontakt:Temedica GmbHAnna HaunerCorporate CommunicationsT: + 49 175 431 030 1Email: PR@temedica.comOriginal-Content von: Temedica GmbH, übermittelt durch news aktuell