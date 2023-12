Temas Resources Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Temas-Aktie liegt bei 65 und deutet daher auf eine neutrale Bewertung hin. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI zeigen keine überkaufte oder unterverkaufte Situation an, was zu einer neutralen Bewertung des Wertpapiers führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Temas gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Auch in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurde keine auffällige Veränderung der Anleger-Stimmung festgestellt. Aufgrund dieser Beobachtungen wird auch das Sentiment und die Anleger-Stimmung als neutral eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Temas-Aktie sowohl über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt. Dies führt zu einer positiven charttechnischen Bewertung des Unternehmens.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung für Temas basierend auf dem RSI, dem Sentiment und der Anleger-Stimmung. In Bezug auf die einfache Charttechnik erhält das Unternehmen jedoch eine positive Bewertung.