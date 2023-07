Telus plant Quartalsbilanz: Analysten erwarten starkes Umsatzplus trotz Gewinnrückgang

Investieren in Aktien kann eine spannende Möglichkeit sein, um sein Geld zu vermehren. Eine der interessanten Unternehmen, auf die viele Aktionäre und Analysten gespannt warten, ist das kanadische Unternehmen Telus. In 117 Tagen wird Telus seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen und damit Einblicke in den aktuellen Umsatz und Gewinn geben.

Die Experten prognostizieren ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Der Umsatz soll um 11,60 Prozent auf 3,62 Mrd. EUR steigen. Beim Gewinn erwarten die Analysten jedoch eine Veränderung nach unten um 17,60 Prozent auf 294,19 Mio. EUR.

Auf Jahressicht sind die Prognosen insgesamt optimistischer gestimmt. Der Umsatz soll um 12,50 Prozent steigenfallen und der Gewinn um -9,40 Prozent auf 834,50 Mio. EUR zurückgehen.

Wie reagieren die Aktionäre aktuell? In den...