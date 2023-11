Telus, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Telus":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für die Telus-Aktie der letzten 7 Tage beträgt derzeit 88, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Für den RSI der letzten 25 Tage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Bereich des Sentiments und Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über die Telus-Aktie gemessen. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Allerdings ist die Rate der Stimmungsänderung negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt für die Telus-Aktie betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt ergibt eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Im Branchenvergleich hat die Telus-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -8,46 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche gezeigt. Im Sektorvergleich liegt Telus jedoch 5,02 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.