Telus Quartalsbilanz: Aktionäre erwarten Umsatzsteigerung und Kursgewinn von +23,56%

In knapp 2 Monaten wird das kanadische Unternehmen Telus seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können und wie sich die Telus-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Aktuell wird die Marktkapitalisierung der Telus-Aktie auf 22,92 Mrd. EUR geschätzt. In 67 Tagen werden die neuen Quartalszahlen erwartet und sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Datenanalysen zufolge erwarten Experten einen leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im letzten Jahr konnte Telus einen Umsatz von 3,17 Mrd. EUR verzeichnen, nun wird ein Plus von +9,30% erwartet, was einem Umsatz von 3,48 Mrd. EUR entspräche. Der Gewinn soll voraussichtlich um -23,50% auf 268,25 Mio. EUR fallen.

Für das ganze Jahr sind die...