Telus Aktien auf Aufwärtstrend: Prognosen signalisieren weiteres Potenzial trotz Risiken

Die Telus Aktie konnte in den letzten Wochen eine positive Performance verzeichnen und befindet sich derzeit in einem Aufwärtstrend. Dabei hat der Kurs einen Widerstand bei 17,80 EUR erreicht, an dem er kurzfristig zu stagnieren scheint. Sollte dieser Widerstand jedoch durchbrochen werden, könnte die Aktie weiteres Aufwärtspotenzial haben. Die nächsten möglichen Widerstände liegen bei 19,20 EUR und 20,50 EUR.

Langfristig betrachtet befindet sich die Telus Aktie ebenfalls in einem positiven Trend. Das Analysetool zeigt eine positive Stimmung der Analysten für die kommenden Monate auf Basis von zahlreichen Kennzahlen wie Umsatzentwicklung oder Gewinnerwartungen. Sollten sich diese Prognosen bewahrheiten, könnte die Telus Aktie weitere Gewinne verzeichnen.

Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass Investitionen am Aktienmarkt...