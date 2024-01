Telus Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "Telus":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Telus-Aktie stattgefunden. Davon waren 7 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating für die Telus-Aktie. Auch in aktuellen Reports kommen die Analysten zu ähnlichen Bewertungen - das Rating für das Telus-Wertpapier aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (4 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Ratings ergab, belief sich auf 31,13 CAD. Das bedeutet, dass das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 30,39 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs (23,87 CAD). Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Telus somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 15,67 Euro, was 47 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. In der Kategorie "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 29, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Stimmung rund um die Aktien haben wir auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Aktie von Telus zeigte eine mittlere Aktivität in Beiträgen oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Telus blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Telus bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Um festzustellen, ob die Telus-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, haben wir den Relative Strength Index (RSI) betrachtet. Der kurzfristigere RSI der letzten 7 Tage liegt bei 26,44 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Telus-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass Telus weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Telus eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.