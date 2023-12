Telus Aktie: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Telus":

Die Dividendenrendite für Telus beträgt derzeit 6,37 Prozent, was 1,62 Prozent über dem Durchschnitt von 4,75 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung seitens der Analysten. Die 200-Tage-Linie (GD200) der Telus verläuft bei 25,05 CAD, während der Aktienkurs bei 24,64 CAD liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 23,68 CAD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Telus-Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

In den letzten zwölf Monaten hat Telus insgesamt 8 Analystenbewertungen erhalten, davon 7 "Gut"-Bewertungen, 1 "Neutral"-Bewertung und keine "Schlecht"-Bewertungen, was zu einer durchschnittlichen "Gut"-Bewertung führt. Kurzfristig betrachtet, gibt es 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einschätzungen, was zu einer aktuellen "Gut"-Bewertung führt. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 30,88 CAD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 25,3 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Telus-Aktie liegt bei 64 (7-Tage-Basis) und 41,99 (25-Tage-Basis), was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Bewertung für Telus.