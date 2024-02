Telus Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Lawson":

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Telus in den sozialen Medien, was zu einem negativen Stimmungsbarometer bei den Marktteilnehmern führte. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über Telus in den sozialen Medien zeigt, dass das Unternehmen derzeit nicht besonders im Fokus der Anleger steht. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält Telus daher ein "Schlecht"-Rating.

Von fundamentaler Seite betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Telus bei 15, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" (KGV von 38,76) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Telus daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Analytiker haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare über Telus überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung eine "Gut"-Einstufung. Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung, was zu dem Schluss führt, dass Telus hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Telus derzeit 6, was einer negativen Differenz von -43,5 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" entspricht. Daher erhält Telus für diese Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.