Telus Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Aktie der Telus wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen mit insgesamt 8 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Gesamteinschätzung von "Gut". Für den letzten Monat liegen ebenfalls qualifizierte Analysen vor, die zu 3 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einstufungen führten, was einer kurzfristigen Gesamteinschätzung von "Gut" entspricht. Das mittlere Kursziel für die Telus-Aktie liegt bei 30,4 CAD. Angesichts des letzten Schlusskurses von 24,35 CAD ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 24,85 Prozent, was wiederum die Einstufung "Gut" nach sich zieht.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Telus derzeit 6, was einer negativen Differenz von -43,52 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Telus liegt bei 15,67, was unter dem Branchendurchschnitt von 38,76 liegt. Infolgedessen wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher erhält Telus in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Telus die Einschätzung "Gut".