Telus Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Telus im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor zeigt eine Rendite von -11,57 Prozent, was mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3,21 Prozent verzeichnete, liegt Telus mit 14,78 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentalen Kriterien weist Telus ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,67 auf, was unter dem Durchschnitt der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" von 29 liegt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und auf Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergeben ein getrübtes Bild: Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Ebenso wurde das Unternehmen in den Diskussionen weniger beachtet, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In den sozialen Medien wurde Telus in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Allerdings wurden auch 4 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.