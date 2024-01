Telos Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Analystenbewertung: Telos hat in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten erhalten, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Telos. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 5 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (4,21 USD) könnte die Aktie also um 18,76 Prozent steigen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Telos-Aktie von Analysten also eine "Gut"-Empfehlung.

Stimmung und Buzz: Die Stimmung im Internet kann die Meinung zu Aktien verstärken oder verändern. Abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Für Telos wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Tendenz, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Investoren: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Telos im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei überwogen vor allem negative Meinungen. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Markt jedoch vermehrt mit positiven Themen rund um Telos, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung einer Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert werden, um den aktuellen Trend zu erkennen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Telos-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 2,71 USD. Der letzte Schlusskurs (4,21 USD) liegt damit deutlich darüber (+55,35 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (3,79 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+11,08 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Telos-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.